Dados também revelam que 68.519 pessoas estão em abrigos públicosConcresul/Divulgação

Publicado 09/05/2024 19:59

O número de feridos pelos temporais que atingem o Rio Grande do Sul subiu de 374, nesta quarta-feira, 8, para 754 pessoas, nesta quinta-feira, 9. Além disso, a quantidade de desabrigados praticamente dobrou, passando de 164.583 mil pessoas para 327.105 mil. Os dados foram divulgados pela Defesa Civil no balanço das enchentes.

As informações também revelam que 68.519 pessoas estão em abrigos públicos, precisando de itens básicos. Também há um óbito em investigação para saber se tem relação com os eventos meteorológicos.

A Defesa Civil pede que as pessoas verifiquem se seus nomes constam na lista de desaparecidos. "Se constar, a orientação é procurar a Delegacia de Polícia Civil mais próxima para verificação e regularização dos dados, com a retirada do nome da lista de desaparecidos", diz.

Também é possível se cadastrar para receber os alertas meteorológicos da Defesa Civil estadual. Basta enviar o CEP da localidade por SMS para o número 40199. O cadastro também pode acontecer pelo aplicativo do Whatsapp. É necessário se registrar pelo telefone (61) 2034-4611 ou pelo link ( https://wa.me/556120344611 ).

"Em seguida, é preciso interagir com o robô de atendimento enviando um simples "Oi". Após a primeira interação, o usuário pode compartilhar sua localização atual ou qualquer outra do seu interesse para, dessa forma, receber as mensagens que serão encaminhadas pela Defesa Civil estadual", avisa.