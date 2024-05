Cavalo Caramelo preso em telhado durante enchente em Canoas, no RS - Reprodução/Globo News

Publicado 09/05/2024 10:04 | Atualizado 09/05/2024 10:20



Rio - A imagem de um cavalo ilhado em meio as enchentes no Rio Grande do Sul movimentou as redes sociais nesta semana. Apelidado de Caramelo, o animal foi filmado na quarta-feira (8) tentando escapar das águas em cima de um telhado em Canoas, uma das regiões mais afetadas pelas chuvas. Ao todo 1 05 pessoas já foram vitimadas pela catástrofe

Em Canoas (RS), o cavalo que gerou comoção continua preso em uma área cercada. Até a manhã desta quinta-feira (9), o animal ainda não foi resgatado. Veja imagens ao vivo.#SalvemOCavaloDeCanoas pic.twitter.com/zHKnhUi29h — iti malias (@itimaliasof) May 9, 2024

Em postagem no X (antigo Twitter), a primeira-dama Rosângela Lula da Silva afirmou que entrou em contato com o General Hertz Pires do Nascimento, Comandante das Operações no RS, para realizar o resgate.

Mais uma equipe que já está na água para tentar resgatar o Caramelo. Agradeço de coração todos os voluntários que estão dando o máximo para salvar os animais. pic.twitter.com/Pf4dvIkr2U — Janja Lula Silva (@JanjaLula) May 9, 2024



Equipe já está pertinho do Caramelo. Vai dar certo. E já temos um haras para onde ele vai. pic.twitter.com/n8eIuD3F6T — Janja Lula Silva (@JanjaLula) May 9, 2024 Segundo Janja, Caramelo sobreviveu a noite e as equipes já foram mobilizadas, incluindo veterinários do Exército, para o salvamento do cavalo - que já tem um haras separado para recebê-lo. De acordo com a Globonews, os militares irão tentar içar o animal e sedá-lo para aplicar os tratamentos necessários.

Segundo o influencer Felipe Neto, o cavalo está há pelo menos seis dias ilhado e sem acesso à comida. Ainda de acordo com o youtuber, há duas frentes de resgate para resgatar Caramelo: pelo exército, com a utilização de uma aeronave, ou por uma equipe de resgate via barco. Caso não seja possível o salvamento, o objetivo é verificar as condições do animal e ao menos alimentá-lo para uma próxima tentativa.

* UPDATE CARAMELO *



O helicóptero do Exército está no ar.



Equipe de veterinários especializados está a postos.



Outras equipes de resgate por barco também chegando ao local.



Situação é mto delicada, ngm sabe o estado físico q Caramelo se encontra e se vai resistir. pic.twitter.com/abMPXZj76o — Felipe Neto (@felipeneto) May 9, 2024

Defensor da causa animal e deputado por São Paulo, o delegado Bruno Lima pontuou que perto do cavalo também foram avistados dois cachorros ilhados em um telhado em frente. Segundo Lima, eles também devem ser resgatados durante a operação para salvar o cavalo.

Perto da onde está o Cavalo Caramelo, encontram-se cachorros presos no telhado. Nossa equipe está a caminho e irá ver essa situação também.



Nenhum animal vai ficar para trás #SalvemOCavaloDeCanoas pic.twitter.com/y4WqsS8R8B — Delegado Bruno Lima (@del_brunolima) May 9, 2024

*Em atualização