Casal causa confusão em abrigo de Porto Alegre - Reprodução / Internet

Publicado 09/05/2024 11:50 | Atualizado 09/05/2024 15:25

Um casal causou revolta em um abrigo de Porto Alegre após ser flagrado, supostamente, fazendo sexo. Imagens mostram diversas pessoas empurrando a dupla entre xingamentos e empurrões, em meio aos presentes, enquanto crianças observam a cena. De acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil do Estado, os temporais que castigam o Rio Grande do Sul deixaram cerca de 163 mil pessoas desalojadas e mais de 67,4 mil ocupam abrigos públicos