O acidente ocorreu por volta das 21horas desta quarta-feira, no interior de São Paulo - EPTV/Reprodução

Publicado 09/05/2024 11:34

São Paulo - Um caminhão dos Correios carregado com doações para as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul tombou na Rodovia dos Bandeirantes, no interior de São Paulo, na noite desta quarta-feira, 8. O acidente ocorreu por volta das 21h na altura do km 129, na altura de Santa Bárbara d’Oeste. O motorista se feriu levemente e passa bem, de acordo com a companhia.

Os donativos foram recuperados durante a noite e já foram reencaminhados pelo serviço postal, com destino a Porto Alegre. Ainda segundo a estatal, as causas do acidente estão sendo investigadas.

Parte da carga de mantimentos ficou espalhada na estrada, e a pista ficou bloqueada por algumas horas.

A CCR AutoBan, concessionária que administra a rodovia, informou que a pista já foi liberada. Não houve registro de congestionamentos ocasionados pelo incidente.

A Polícia Militar Rodoviária de São Paulo foi procurada, mas não enviou esclarecimentos sobre as circunstâncias do tombamento da carreta até a publicação deste texto.

A tragédia climática que atinge o Rio Grande do Sul já deixou ao menos 107 mortos, enquanto 136 pessoas estão desaparecidas. Segundo a Defesa Civil estadual, 425 dos 497 municípios gaúchos foram afetados pelos temporais. Em todo o estado há cerca de 165 mil desalojados e 67 mil pessoas em abrigos públicos.