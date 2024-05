Datena no comando do 'Brasil Urgente' - Reprodução/Band

Datena no comando do 'Brasil Urgente'Reprodução/Band

Publicado 09/05/2024 11:30

Rio - Datena, de 66 anos, está se recuperando e deve receber alta em breve, após passar por duas cirurgias, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. A informação foi confirmada pro o DIA, nesta quinta (9), por Joel Datena, de 47 anos, filho do apresentador.

"Fez uma cirurgia pequena em uma área que é um pouco chata. Tudo ok, graças a Deus. Deve retornar ao trabalho nos próximos dias, talvez amanhã já", contou Joel.

O apresentador passou por uma cirurgia no aparelho digestivo, na última quinta-feira (2) , e precisou ser operado novamente após um sangramento na região do períneo, no domingo (5).

No dia seguinte, depois do primeiro procedimento, ele se pronunciou nos stories do Instagram. "Em primeiro lugar, gostaria de agradecer as mensagens de todos vocês. Eu passei por uma cirurgia para a correção de uma cirurgia anterior, que foi realizada seis meses atrás", contou o apresentador.

Datena está afastado do programa "Brasil Urgente", da Band, desde o dia 29 de abril. Enquanto isso, a atração está sendo comandada pelo seu filho.