Fernanda Montenegro, Fernanda Torres e Papa Francisco Reprodução / Instagram

Publicado 27/12/2023 15:36 | Atualizado 27/12/2023 15:49

Rio - As atrizes Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, de 94 e 58 anos, respectivamente, estiveram, nesta quarta-feira (27), em um encontro com o Papa Francisco, no Vaticano. Nas redes sociais, a própria conta do Vaticano e as atrizes compartilharam o momento.

"A Missa da noite de Natal comoveu a família inteira: Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, esposo e filhos participaram da Missa do Galo presidida pelo Papa Francisco. Já hoje, mãe e filha tiveram a oportunidade de saudar o Pontífice ao término da Audiência Geral", diz a legenda da publicação.



Nas imagens, as atrizes aparecem em um aperto de mão com o Papa. "Católica, com 94 anos, 'lúcida, bem disposta e emocionadíssima', a atriz recebeu a bênção do Santo Padre", escreveu o perfil do Vaticano sobre Montenegro.

Vale lembrar que a Audiência Geral ocorre todas as quartas-feiras, de forma gratuita, mas a presença precisa ser agendada por conta da alta demanda.