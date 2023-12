MC Daniel fez dupla com André Luiz Frambach no 'Jogo das estrelas' - Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 27/12/2023 21:08

Rio - O 'Jogo das estrelas', partida de futebol organizada pelo jogador Zico acontece, nesta quarta-feira (27), e reúne vários famosos no Maracanã. Na partida dos famosos, André Luiz Frambach, MC Daniel, Felipe Simas e André Gonçalves foram um dos que estiveram presente e bateram uma bolinha.

O evento teve início em 2004, é um dos mais guardados pelos amantes de futebol. A bateria Furiosa, do Salgueiro, foi responsável por animar os mais de 50 mil torcedores que estavam no Maracanã e caíram no samba.

Zico, o maior ídolo do Flamengo, também preparou uma homenagem a Pelé e Roberto Dinamite, que morreram entre o fim de dezembro e o início de janeiro. Um dos netos do Rei do Futebol esteve presente na cerimônia antes de a bola rolar e recebeu uma camisa das mãos do Galinho de Quintino.

"Eu só posso agradecer por essa festa do futebol que há 19 anos conseguimos realizar. E o Jogo das Estrelas não seria nada sem a presença de cada um, seja em campo como na arquibancadaFico feliz por todos aceitarem nossa convocação para fazer do evento um marco em todos esses anos. Desta vez, vamos homenagear o maior de todos, nosso Rei Pelé, e meu outro grande amigo, o Roberto. Qualquer coisa por eles é pouco para tanta representatividade e significado", disse Zico.