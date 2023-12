André Luiz Frambach faz gol em 'Jogo das estrelas', homenageia Larissa Manoela e beija aliança - Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 27/12/2023 20:16

Rio - Larissa Manoela, de 22 anos, foi apoiar o marido André Luiz Frambach, de 26, no 'Jogos da estrelas', no Maracanã, tradicional evento organizado pelo craque Zico, e ganhou uma homenagem do amado. O ator estava em campo representando o 'time verde', marcou um gol para a amada e beijou a aliança.

"Eu pedi e teve gol dedicado para mim. Te amo", disse Larissa nas redes sociais.

Mais cedo, Larissa Manoela encheu André de beijos e declarou que era ritual para dar sorte ao amado. Nomes como Diogo Nogueira, Nicolas Prattes, André Gonçalves, José Loreto, Renato Góes e Jonathan Haagensen também marcaram presença.