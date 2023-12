Cacau Protásio - Reprodução / Instagram

Cacau ProtásioReprodução / Instagram

Publicado 27/12/2023 17:39 | Atualizado 27/12/2023 17:51

"P*rra, ser preta é f*da! Tenho que provar que sou boa todos os dias. Tenho que falar baixo senão sou chamada de agressiva ou barraqueira. Se sou injustiçada, ofendida, agredida… eu ainda estou errada. Pagam pra assistir a comediante branca, [mas] são poucos que pagam pra assistir a uma preta", começou a atriz.



Cacau ainda reclamou da falta de oportunidades como artista. "Eu sei fazer, eu sei interpretar muito bem, só preciso de espaço pra ser protagonista, pra ter um programa meu, é só vocês me abrirem as portas. Eu amo coisas boas, é só querer me convidar, me chamar pra partilhar. Consumo igual todas as pessoas, hoje eu posso mais, se me derem espaço posso representar essas grandes marcas. Tô cansada, eu não posso me achar…", declarou.



A atriz ainda mostrou estar cansada de sofrer ataques. "C*ralho, me deixa! Se não gosta de mim, não me segue. Parem de querer nos matar diariamente. A Justiça não pode ser favorável para uma preta. Se eu faço certo, eu estou errada. Se eu não faço, eu estou errada. Se eu estou errada, então eu sou massacrada. Que m*rda, gente! Só quem é preto sabe do que eu estou falando. É f*da! Vários de vocês adoram colocar nós pretos contra nós mesmo. Eu não vou cair nessa, eu não vou mais servir como isca de piranha. Se for melhor pra vocês, eu não sou preta, eu sou marrom pra agradar os racista", escreveu.

"Sou mulher! Sou preta! Sou gorda! Deus, muito obrigada por me trazer assim no mundo. Agradeço por ser voz de vários e vários pretos que sofrem preconceito todos os dias! Não venham me chamar atenção de tantos palavrões, mas hoje eu precisei gritar com todas essas palavras. Tenho certeza de que essa postagem não vai ser repostada e nem vai ter o mesmo número de curtidas e comentários quando eu posto uma brincadeira!", concluiu Potásio.