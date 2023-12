MC Mirella e Dynho - Reprodução / Instagram

MC Mirella e Dynho Reprodução / Instagram

Publicado 27/12/2023 14:40



Rio - MC Mirella, de 25 anos, e Dynho, de 28, se pronunciaram nesta quarta-feira (27), no Stories do Instagram, para explicar o motivo de ainda não terem divulgado uma foto do rostinho da filha recém-nascida, Serena

fotogaleria

"Gente, outra coisa, essa parada de mostrar bebê e tal, já na hora que ela nasceu, isso é uma decisão nossa, gente. Vocês, juízes da internet, vocês têm que entender que isso é uma decisão nossa. Foi maior luta, gente. Mirella sofreu para caramba, entendeu? Então, gente, vocês têm que saber respeitar as decisões das pessoas, entendeu?", iniciou o influenciador.



"Não é porque a Mirella ganhou já, né, que a gente tem a obrigação de postar aqui para vocês já... Ai, ela nem tá aqui, gente. Nem minha mãe, que tá aqui comigo, tá acompanhando também desde o começo, nem ela viu ainda de perto assim, sabe? Então, gente, quem dirá, mano… Então, enfim", disse.



O casal explicou que vão mostrar a bebê ainda hoje. "Sim, ela vai subir para o quarto", explicou Mirella. "Ela vai subir pro quarto, vai ficar com a gente, entendeu, gente? Vocês têm que entender isso, pelo amor de Deus", contou Dynho.



Serena passou por uma série de exames, assim como outros bebês ao nascer. "Depois que a menina nasceu, nem pôde ainda ficar muito com a gente, né, vida? Nem pôde ficar muito com a Mirela. Fui ver a menina depois de 10 horas, 8 horas, quer dizer. Pronto, gente. Vocês têm que entender isso. Depois de 8 horas que fui poder ver e pegar ela, mano. Eu, a mãe, devido à cirurgia. Então, pronto. Tá explicado para vocês, gente. Legal", finalizou.