Anitta Reprodução / Instagram

Publicado 27/12/2023 14:23

Rio - Anitta está mais uma vez presente na "Billboard Hot 100"! Foi divulgado, nesta terça-feira (26), que a cantora ocupa a 71º posição, junta do cantor mexicano Peso Pluma, com a música "BELLAKEO".

Esta é a terceira vez que a brasileira dá as caras na mais famosa e importante parada musical dos Estados Unidos, uma lista que indica as 100 músicas que estão mais bombando no momento. A primeira aparição da cantora foi em 2020, com "Me Gusta", parceria com Cardi B, e a segunda com "Envolver".

Além da lista da "Billboard", a música ainda aparece em 22º lugar do "Top 50 Global do Spotify", demonstrando o sucesso que está fazendo por todo o mundo.