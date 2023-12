MC Mirella mostra o rosto de Serena pela primeira vez - Reprodução/Instagram

MC Mirella mostra o rosto de Serena pela primeira vezReprodução/Instagram

Publicado 27/12/2023 15:56 | Atualizado 27/12/2023 16:02

Rio - Fofurômetro explodiu! MC Mirella e Dynho Alves encantaram os seguidores ao compartilharem as primeiras fotos do rostinho da filha Serena. Em uma publicação, no Instagram, nesta quarta-feira (27), o casal apresentou a herdeira para os fãs.

“Bem-vinda Serena. Minha filha é a coisa mais linda do mundo, tão calminha, tão tranquila, tem uma força tão grande, e logo logo estará no quarto com a gente! Te amamos!”, escreveu a cantora.

Os fãs do casal e alguns famosos encheram a publicação de comentários fofos, alguns até opinaram com quem Serena é parecida.

"Parabéns! Bem-vindos ao amor incondicional", escreveu Adriane Galisteu. "Que princesa mais linda", se derreteu Bruna Gonçalves, esposa de Ludmilla. “A cara do papai ”, disse outra. “Não é, não! Olha foto da Mirella quando era bebê. É carinha da Mi simm”, discordou uma terceira.

MC Mirella deu à luz Serena, sua primeira filha com Dynho Alves, na terça-feira (26) , na maternidade São Luiz, em São Paulo. A informação foi confirmada no Instagram por Ianka Cristini, que foi indicada por Mirella e Dynho como a pessoa que passaria a informação exclusiva sobre o nascimento. A informação também foi compartilhada por Ray Marcele, que é amiga de Mirella.

A cantora de 25 anos tentou o parto normal, mas foi encaminhada para a cesariana cerca de duas horas após a bolsa romper.