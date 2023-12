Paola Antonini - Reprodução / Instagram

27/12/2023

Rio - A modelo Paola Antonini, de 28 anos, compartilhou nas redes sociais, nesta quarta-feira (27), uma reflexão sobre o acidente no qual perdeu a perna, que está completando nove anos. "Nove anos com essa perninha brilhante. E espero viver mais uns 90 com ela, sem dúvida com muitas aventuras pela frente", escreveu ela.

"Hoje, dia 27 de dezembro, completam 9 anos do dia do meu acidente. Às 5:40h da manhã daquele dia minha vida mudou pra sempre. E foi um processo muito valioso! Primeiro eu reaprendi a me equilibrar, a andar, subir e descer escadas e a amar meu corpo de novo. Nesse processo eu descobri que nem tudo seria como era antes. Um corpo novo, novas adaptações, novos desafios", declarou a modelo.

Paola ainda disse que considera o acidente um presente. "Foi um presente, aos 20 anos, poder perceber o que de fato importava aqui na Terra. Poder descobrir uma vida ainda mais linda, colorida e brilhante do que a que eu tinha antes. Poder descobrir que dos desafios podem surgir as melhores surpresas. E que a vida pode sim ser muito mais incrível do que a gente imagina. A gente só precisa confiar nela!", afirmou.

"Aprendi a dizer sim pra novos desafios. Aprendi a questionar a palavra “impossível”. Aprendi que cair e levantar faz parte! Aprendi que a vida não vai ser uma constante, por isso temos que aproveitar cada segundinho dela! Aprendi que a gente não vai ter certeza de muita coisa nessa vida, e que talvez esse seja o maior presente que poderíamos ter aqui, porque assim podemos nos jogar, nos redescobrir, seguir nosso coração e ver onde a vida nos leva!", contou a modelo.

Vale lembrar que o acidente aconteceu em 2014, quando Paola Antonini se preparava para viajar para Búzios (RJ), onde iria passar o fim de ano, e ficou presa entre dois carros quando o veículo em que estava foi atingido por um motorista alcoolizado. Quatorze horas depois, ela saiu de uma cirurgia com a perna esquerda amputada.