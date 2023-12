Virginia Fonseca - Reprodução / Instagram

Publicado 27/12/2023 13:02 | Atualizado 27/12/2023 14:10

Rio - A influenciadora Virginia Fonseca, que está junto com o marido, o cantor sertanejo Zé Felipe, e amigos no navio de Neymar, utilizou o Instagram, nesta quarta-feira (27), para reclamar do sinal de internet do local e disse que seu "sumiço" das redes sociais se deve a esse problema.

"Cheguei agora no quarto, lá não pegava internet. Meus stories foram postar agora", afirmou Virginia, explicando que apenas às 01h47 conseguiu postar algumas imagens que estava tentando compartilhar desde às 21h.

Pouco tempo após, a influenciadora disse que, mesmo com seu sumiço pela falta de internet, várias pessoas que estavam no cruzeiro postaram vídeos dela.

Vale lembrar que o "Ney em Alto Mar" acontece até o dia 29 de dezembro, com shows, stand up de comediantes e festas. O navio sai de Santos, em São Paulo, passa por Búzios, no Rio, e volta para Santos.