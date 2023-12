Leonardo e Poliana Rocha - Reprodução / Instagram

Leonardo e Poliana Rocha

Publicado 27/12/2023 12:28 | Atualizado 27/12/2023 14:10

Rio - Poliana Rocha, de 47 anos, mulher do cantor Leonardo, de 60, utilizou o Instagram, nesta quarta-feira (27), para falar sobre ter perdoado as traições do marido. Tudo começou quando a empresária abriu uma caixinha de perguntas, e um fã a questionou sobre o assunto.

"Por que perdoou a traição, Poli? Quem trai não ama", escreveu o internauta, indagando Poliana. "Fui criada sem um pai e o sonho da minha vida sempre foi ter uma família (pai, mãe e filhos). Acabei passando por muitas situações difíceis para deixar minha família construída e unida", respondeu a mulher do cantor.

Vale lembrar que recentemente a empresária falou sobre o processo de recuperar a confiança no marido. "É um processo, não é fácil, mas você consegue! Dê tempo ao tempo, ressignifique o ocorrido e foque na construção da sua família", declarou.

Poliana Rocha e Leonardo estão juntos desde 1995 e são pais de Zé Felipe. Além dele, o sertanejo também tem outros cinco filhos: Pedro Leonardo, fruto do relacionamento com Maria Aparecida Dantas; Monyque Isabella, fruto do relacionamento com Sandra; Jéssica Costa, fruto do relacionamento com Priscila Beatriz; Matheus Vargas, fruto do relacionamento com Liz Vargas; e João Guilherme, fruto do relacionamento com Naira Ávila.