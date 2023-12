Ana Maria Braga, com a filha Mariana Maffeis e suas netas - Reprodução / Instagram

Publicado 27/12/2023 12:54 | Atualizado 27/12/2023 13:45

Rio - Mariana Maffeis, de 40 anos, abriu um álbum de fotos nesta quarta-feira (27), no Instagram, das filhas Joana, de 12, Maria, de 9, e Hima, de um mês, com a vovó Ana Maria Braga, de 74. Além das meninas, Mariana também é mãe de Varuna, de 2.

"Fim de ano de colo e mimo. E ainda com direito a retrato em família: As mulheres da Ana Maria! Colo de avô, colo de avó. Momentos mais doces que os doces de batata doce todos juntos. Varuna quer ver seu avô Edu de qualquer jeito hoje e não consegui explicar bem que para chegar até ele há no meio uma estrada de 2,5 horas", escreveu a professora de ioga na legenda da publicação."Morar na roça foi o melhor que fizemos neste tempo, mas claro que tudo tem sempre seu ônus e hoje o coração quase chora de não poder comprazer um desejo simples e divino como esse", finalizou.Além de Mariana, Ana Maria Braga é mãe de Pedro Maffei, de 38. Os dois são frutos do relacionamento com Eduardo de Carvalho. A apresentadora é avó de cinco netos, sendo quatro filhos de Mariana e um de Pedro, o Bento, de 11.