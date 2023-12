Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank - Reprodução / Instagram

Publicado 27/12/2023 09:33

Rio - Fernanda Paes Leme, de 40 anos, anunciou nesta terça-feira (26), que deixará o podcast "Quem Pode, Pod", onde comandou 55 episódios com Giovanna Ewbank, desde julho de 2022. A apresentadora revelou que o motivo de sua saída é a sua gravidez, pois deseja ter mais tempo com a família. Ela está à espera de sua primeira filha, fruto do relacionamento com Victor Sampaio.