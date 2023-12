Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme vão comandar programa no GNT - Reprodução do Instagram

Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme vão comandar programa no GNTReprodução do Instagram

Publicado 21/12/2023 11:59

Rio - Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme vão comandar o programa de auditório "Quem Não Pode se Sacode", no GNT, com previsão de estreia para abril de 2024. A cada episódio, três convidados participarão de dinâmicas que servem de impulso para conversas divertidas e reveladoras. A atração ainda terá música, dança e muitas surpresas.

fotogaleria

Em um clima descontraído, a plateia também dialoga com as apresentadoras, que fazem o maior sucesso no "Quem Pode, Pod", no Youtube, e os convidados. Além disso, o cenário se transformará, possibilitando diversos tipos de interações e podendo virar até uma sessão de terapia, com um sofá-divã para revelações.

Vale lembrar que a partir do dia 15 de janeiro, Fernanda também apresenta o "Na Piscina, com Fê Paes Leme", uma atração de verão que conta com 20 episódios inéditos, exibidos de segunda a sexta, às 20h15 no canal. Nela, a apresentadora vai receber, a cada programa, um convidado na piscina, para bater um papo e compartilhar memórias de verão, afinidades, além de falar sobre carreira e vida pessoal.