Deolane Bezerra Reprodução Internet

Publicado 27/12/2023 08:18

Rio - Deolane Bezerra passou por um grande susto ao perder uma pulseira Juste Un Clou, da grife Cartier, no cruzeiro de Neymar. Mas, pouco tempo depois, a ex-participante de "A Fazenda" conseguiu recuperar a joia, que foi encontrada por um funcionário do navio. A peça é avaliada em R$ 326 mil e é feita de ouro e diamantes.

"Gente, eu tinha perdido minha pulseira. Chega estava triste. Voltei no caminho e ele tinha achado. Estou até agora tentando dar um presente e ele não quer. Pessoas do bem existem!", disse Deolane, que queria recompensar o funcionário, nos Stories, do Instagram.

A joia, inclusive, é igual a uma que foi usada por Ludmilla. A cantora contou recentemente que estava "suando" para conseguir tirar a peça do braço. A diferença é que a pulseira de Lud não tem diamantes, é apenas de ouro 18k e custa R$ 54 mil.