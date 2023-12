Gabi Brandt planeja Réveillon assistindo queima de fogos pela TV - Reprodução / Instagram

Publicado 27/12/2023 10:32 | Atualizado 27/12/2023 10:51

Rio - A influenciadora digital Gabi Brandt, de 27 anos, revelou que seus planos para o Ano Novo estão diferentes dessa vez. Gabi contou nesta terça-feira (26), nos Stories do Instagram, que pretende passar o Réveillon assistindo a TV, pois está "sem energia emocional". Ela também explicou seu sumiço das redes sociais e o motivo de não ter postado o look de Natal.

"Não teve look de Natal. Nem tirei foto. Passei com vestidinho de malha, de ficar em casa e de chinelo. Foi isso! Eu estava aproveitando o Natal com a minha família em Rio Preto. Encontrei todo mundo. Fiquei fazendo nada! Cuidado das crianças, mas de novidade, nada. Foi mara. Mas provavelmente eu suma porque estou muito sem assunto e sem carisma neste final de ano", disse."Ano Novo vai ser daí para pior.... Vou assistir aos fogos na Globo, sentada no meu sofá. Me chamaram para várias viagens e rolês incríveis, mas primeiro, já gastei todo o meu dinheiro e um pouco mais neste mês... 'Ah, mas é viagem de graça, permuta'. Não tenho energia emocional, carisma e saúde. Neste mês, me esgotei", falou.Gabi desabafou sobre as finanças. "Esse negócio de dezembro deixa a gente esgotada. É look pra Natal, look para o Ano Novo, conta pra pagar, rematrícula das crianças, décimo-terceiro do povo... O dinheiro entra e já sai. Estou meio: 'Acaba pelo amor de Deus'", finalizou.