Emanuelle Araújo comentou a morte da sobrinha de 8 anos - Reprodução/Instagram

Publicado 27/12/2023 11:40 | Atualizado 27/12/2023 11:46

Rio - Emanuelle Araújo, de 47 anos, homenageou nesta terça-feira (26), através do Instagram, a sobrinha Sofia, que morreu em novembro de 2022, aos 8 anos. A menina foi diagnosticada no nascimento com uma cardiopatia congênita.

"Obrigada por tanto aprendizado. Meu amor eterno. Meu anjo de luz. O ano foi duro sem sua presença física. Mas como a vida é feita de vetores, o que me empurrava para trás me impulsionou para frente! Foi só crescimento e expansão. E a fé imensa na sua paz. Na sua luz e alegria eterna. Te amo do tamanho do infinito. Sua tia Elinha", escreveu a atriz na publicação.



Famosos comentaram no post da artista dando forças a ela. "Amor, amor, amor!", escreveu Fabiula Nascimento, de 45. "Que sorriso lindo o dela, Manu, eternizado em seu coração!", disse Leonardo Miggiorin, de 41. "Linda! Anjo!", falou Heloisa Périssé.