Pitty causa polêmica ao comparar Beyoncé com irmã DulceCaio Lirio / Divulgação

Publicado 27/12/2023 14:54 | Atualizado 27/12/2023 15:03

Rio - A cantora Pitty, de 46 anos, causou polêmica no Twitter, nesta quarta-feira, ao criticar a passagem de Beyoncé, de 42, por Salvador, sua cidade natal. A roqueira disse estar "sorumbática" com a quantidade de coisas acontecendo ao mesmo tempo nas redes sociais e afirmou que apesar de amar Beyoncé, o "timing" da chegada ao país, "em pleno Natal", foi "fod*".

"Eu estou há uns quatro dias sorumbática com redes sociais e tudo, porque mil coisas: falou-se por alto da podridão de agências/mercado, jovens se foram e está por isso mesmo; Manu (Gavassi) lançou um assunto(s) importantes para debater o feminino na arte; e a B resolveu fazer a Irmã Dulce em pleno natal (não me cancelem, eu amo, mas esse timming tá fod*)", iniciou a cantora, que ainda postou um trecho da música "Teto de Vidro" para mostrar como se sente.



"Não cabe em redes. Na verdade, a sensação é 'cada um em seu casulo, em sua direção; vendo de camarote a novela da vida alheia, sugerindo soluções, discutindo relações, bem certos que a verdade cabe na palma da mão'. 20 anos com volta e meia realizando esse sentimento de que ninguém se importa com nada além de si mesmo. Tomara que eu esteja muito errada", escreveu.

Os fãs de Beyoncé logo começaram a criticar Pitty e acusaram a roqueira de ficar chateada pelo fato de a passagem de Beyoncé pelo Brasil ter "ofuscado" o novo lançamento de Manu Gavassi. "Que comparação infeliz", disse o DJ Guilhermo. "O título desse tweet deveria ser: Manu Gavassi & Pitty, o pacto da branquitude", comentou outra pessoa.

Após a repercussão negativa, Pitty falou em fazer um detox das redes sociais. "No mais, um detox de redes aqui e desejo de espaços onde a gente possa realmente se conectar para debater, conversar, evoluir sem tacar hate ou ironia. Conversas difíceis fazem parte da vida. A vida não é um meme. Ser leve não é ser leviano. Amo vocês, cuidem-se e até já", finalizou.

