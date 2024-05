Fernanda Paes Leme - Reprodução/Instagram

09/05/2024

“Os dias por aqui estao passando num ritmo nosso. Nos preenchendo de amor, afeto e boas energias. As pequenas coisas são gigantes”, revelou Fernanda. A artista também compartilhou abertamente sua experiência no pós-parto, destacando os desafios emocionais que enfrentou.“Eu estava deprimida antes da Pilar nascer, muitos altos e baixos, muitos choros de tristeza e comecei, orientada pela médica, tomar remédio… meio comprimido… e sigo assim. Entender que estava mal ainda grávida, sendo que queria muito engravidar e tal, foi o mais difícil… a gente se culpa, óbvio”, compartilhou.“Que loucura… o bom é que tive muita lucidez para perceber que tinha, sim, que começar com a medicação para, inclusive, não piorar o que poderia acontecer no puerpério [período pós-parto]. Por enquanto, estou bem! Muito apaixonada pela baby Mó e chorando mais de emoção. Ilesa é impossível passar…”, concluiu.