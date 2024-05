Patrícia Poeta se despede do Rio Grande do Sul após quatro dias cobrindo enchentes - Reprodução / TV Globo

Patrícia Poeta se despede do Rio Grande do Sul após quatro dias cobrindo enchentes Reprodução / TV Globo

Publicado 09/05/2024 14:10

Rio - Patrícia Poeta usou as redes sociais para se despedir do Rio Grande do Sul, de onde apresentou o programa "Encontro", da TV Globo, após enchentes devastadoras atingirem o estado. Nesta quinta-feira (9), a jornalista, que nasceu em terras gaúchas, publicou um trecho da atração e escreveu um longo texto no Instagram.

fotogaleria

"Depois de quatro dias apresentando o 'Encontro' daqui de Porto Alegre, ao vivo, eu estou deixando o Rio Grande do Sul, mas as equipes obviamente permanecem aqui acompanhando a situação dos meus conterrâneos gaúchos, acompanhando também essa corrente linda de solidariedade gigantesca que se formou, a coisa mais linda de se ver. Eu acho que os gaúchos precisam muito de tudo isso, desse trabalho valioso, voluntário que eu tive o prazer de testemunhar diante dessa cena triste, desoladora, daqui", disse ela ao finalizar o programa, nesta quinta-feira.

"Precisa desse trabalho voluntário, precisa das forças de segurança, precisa do olhar do poder público para poder dar assistência para as pessoas nesse momento importante, e mais do que isso, ajudar a reconstruir também o estado daqui para frente. Eu saio daqui mais orgulhosa do que nunca do meu povo", afirmou Patrícia.

Na legenda da publicação, a jornalista colocou um trecho do hino do Rio Grande do Sul e escreveu um texto em seguida. "Ser gaúcho é nunca desistir, é na adversidade resistir. Eu nunca imaginei ver meu Rio Grande do Sul do jeito que vi. Só quem esteve aqui entendeu de verdade o que aconteceu. A dor profunda", iniciou Patrícia Poeta. "Hoje, depois de quatro dias me segurando, eu chorei ouvindo nosso hino. O símbolo da nossa eterna resistência, aconteça o que acontecer", seguiu.

"Eu vou poder contar para os meus netos que estive com heróis - não dos que usam capas, mas dos que são incansáveis. Os profissionais e aqueles que um dia foram só moradores e hoje são a alma e as raízes do Rio Grande do Sul. No meio da água, não houve distinção, apenas uma corrente humana de amor e solidariedade. O medo deu lugar à coragem. A vida, não importa a que custo, era a única meta".

Esperançosa, Patrícia acredita na reconstrução do Rio Grande do Sul. "Meu povo querido, nossas terras estão arrasadas, mas as águas vão baixar e, mais uma vez, um ajudando ao outro, vamos reconstruir nosso estado, mais forte, mais aguerrido e muito mais bravo. E agora digo com toda certeza: mais unidos. Meu coração estará sempre aqui, porque aqui nasci, aqui me criei e aqui me tornei a mulher que sou para poder correr esse mundão. Parto, mas meu coração fica, hoje e sempre!", finalizou.