Felipe Neto e Whindersson NunesReprodução / Instagram

Publicado 10/05/2024 14:15

Rio - Após a troca de farpas envolvendo Whindersson Nunes e a primeira dama Janja Lula da Silva , Felipe Neto entrou na conversa dos dois e mandou indireta para o humorista no X, antigo Twitter, na noite desta quinta-feira (9). "Nada contra, mas de vez em quando é bom diminuir um pouco a lombra e abrir um maldito livro", disse o influenciador.

O piauiense não deixou barato e respondeu a crítica publicando uma imagem de um dos livros de Felipe, que dizia "Casa, mata ou trepa". "Vou ler um [livro] infantil", ironizou Whindersson na legenda.

Neto não gostou da provocação e rebateu. "Resgatar erros de quase 10 anos atrás para atacar reputação é exatamente a estratégia bolsonarista. É digno de pena o que você virou. Esse 'livro' foi retirado das lojas meses após lançar e reeditado em 2017. Já o seu silêncio e covardia em 2018 e 2022 permanecerão para sempre. Abraços", escreveu Felipe.

E a troca de farpas continuou. "Tu falou do meu passado, eu falei do teu! Tu tem problema que eu use dr*g*? Porque eu não uso mais, eu fumo maconha, que tu sabe que não é. Meu silêncio já está para você há muito tempo, só vejo algo seu quando enchem o saco. Fique bem e saudável", disparou o ex da Luísa Sonza.