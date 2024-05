Giovanna Ewbank - Reprodução/Instagram

Publicado 10/05/2024 08:18

Rio - O cavalo Caramelo, resgatado nas enchentes de Canoas (RS), causou comoção pública. A atriz e apresentadora Giovanna Ewbank expressou interesse em dar um lar ao animal, o que causou repercussão nas redes sociais nesta quinta-feira (09).

"Espero que você se recupere logo Caramelo. E imagino que muitos devem querer te dar um lar e amor, mas saiba que se você quiser nós aqui em casa também queremos te dar amor e uma lar!", disse ela em uma publicação.

Ela compartilhou fotos do resgate do animal e escreveu uma carta aberta onde destaca o significado do cavalo como símbolo de esperança e resistência, expressando seu desejo de adotá-lo em seu rancho junto com Bruno Gagliasso , localizado em Paraíba do Sul, na região serrana do Rio de Janeiro.