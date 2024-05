Leonardo e Madonna - Reprodução/Instagram

Publicado 10/05/2024 10:26 | Atualizado 10/05/2024 10:38

Rio - O cantor Leonardo, de 60 anos, causou polêmica ao criticar a performance de Madonna, de 65 anos, em Copacabana para uma multidão de 1,6 milhões de pessoas no último sábado (4). Ele falou sobre as encenações eróticas na apresentação e internautas relembraram polêmicas do sertanejo, ficaram revoltados e rebateram os comentários dele.

“A gente não perde tempo com esse tipo de show. Aquilo não é show, aquilo é uma suruba. Aquilo lá você faz em outro lugar, não é em show, não é em palco. Se tiver que fazer, faz em uma casa de swing”, disse em entrevista ao Conceito Sertanejo nesta sexta-feira (10).



"Tem muita coisa ali que é voltada para o Satanás, para o Diabo. É muita coisa errada, eu acho. Eu acho, a minha opinião. A performance da Madonna, a cantora, é demais. É maravilhosa. Agora, o contexto em si, com o satanismo junto, para mim, eu sou cristão, então eu não gosto, entendeu?", acrescentou.

As declarações de Leonardo provocaram reações na internet, com internautas rebatendo seus argumentos ao lembrar de polêmicas anteriores do cantor. Muitos mencionaram sua apresentação intitulada "Cabaré" em que dançarinas usam trajes sensuais no palco.



"O homem que faz shows com dançarinas seminuas quer falar de moral?", ironizou um. "Ele tem um balé apenas de mulheres seminuas, que hipocrisia", escreveu outro. "Madonna cria o incomodo pra enaltecer a liberdade de gênero, empoderamento das minorias, e orientação sexual", defendeu mais um.

"As bailarinas ficam de saia levantada. O artista também tem seis filhos de seis mulheres diferentes, sendo a maioria fruto de traição", argumentou outro. "Cheio de letras de duplo sentido se achou no direito de criticar o show da Madonna porque ele é cristão e não aprova", debochou outra pessoa.