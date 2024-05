Thelma e Marcela - Reprodução / Instagram



Publicado 10/05/2024 10:24

Rio - As ex-BBBs Thelma Assis e Marcela McGowan utilizaram o Instagram, nesta quinta-feira (9), para divulgar a criação do primeiro abrigo exclusivo para mulheres e crianças, em Canoas, no Rio Grande do Sul. As médicas estão atuando como voluntárias , ajudando as vítimas da maior enchente da história da região. A ação foi tomada após denúncias de abusos sexuais em locais mistos.