No mesmo dia da alta hospitalar, Datena apresenta o Brasil Urgente, da BandReprodução/Band

Publicado 10/05/2024 16:25 | Atualizado 10/05/2024 16:30

Rio - José Luiz Datena, 66 anos, recebeu alta do hospital Sírio Libanês, em São Paulo, nesta sexta-feira (10) e já apresentou o "Brasil Urgente", da Band, de hoje.

"Estou bem, saí do Sírio Libanês agora e vim para a linha de produção", contou ele para a apresentadora Cátia Fonseca.

"Eu estava com saudades de vocês", disse ele ao abrir o telejornal, em seguida ele citou o drama do Rio Grande do Sul, "a maior tragédia brasileira". "Você que me acompanha, eu venho falando há muito tempo que os políticos brasileiros são muito negligentes no tratar dessas questões climáticas", completou ele.

Duas cirurgias

O apresentador passou por uma cirurgia no aparelho digestivo, na última quinta-feira (2), e precisou ser operado novamente após um sangramento na região do períneo, no domingo (5).

No dia seguinte, depois do primeiro procedimento, ele se pronunciou nos stories do Instagram. "Em primeiro lugar, gostaria de agradecer as mensagens de todos vocês. Eu passei por uma cirurgia para a correção de uma cirurgia anterior, que foi realizada seis meses atrás", contou ele.



Datena estava afastado do programa "Brasil Urgente", da Band, desde o dia 29 de abril. Enquanto isso, a atração era sendo comandada pelo seu filho, Joel Datena.