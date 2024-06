Upper Arena, no Rio, vai ser o palco do BJJ Clubes - (Foto: FlashSport)

Upper Arena, no Rio, vai ser o palco do BJJ Clubes(Foto: FlashSport)

Publicado 18/06/2024 10:00 | Atualizado 18/06/2024 18:11

Conhecido como o "país do Futebol", o Brasil agora terá um evento que une o esporte com outra paixão nacional: o Jiu-Jitsu. Batizado de BJJ Clubes, o projeto liderado por Dedé Pederneiras tem estreia programada para o dia 22 de setembro, na Upper Arena, Rio de Janeiro, e promete agitar os torcedores.



Serão quatro etapas ao longo de 2024, todas no mesmo local. O evento foi idealizado por Dedé há mais de 10 anos com o objetivo de unir Futebol e Jiu-Jitsu e conta com o apoio do UFC Brasil para se tornar realidade.



"Eu tenho esse projeto envolvendo times de Futebol, Jiu-Jitsu, No-Gi e MMA há muito tempo. Vamos começar pelo BJJ Clubes, depois No-Gi Clubes e quem sabe um dia o MMA Clubes. Sempre esperei a oportunidade certa para promovê-lo e, desde que montei a Upper Arena, passei a trabalhar mais para tornar ele realidade", disse o faixa-coral, que completou:



"No fim do ano passado, o UFC me procurou para fazer eventos de Jiu-Jitsu na arena, eles souberam que eu realizei o 1º Campeonato Brasileiro, em 1993, e perguntaram sobre a minha vontade de fazer algo com lutas casadas para ser transmitido no UFC Fight Pass Brasil. Apresentei o BJJ Clubes, eles adoraram e demos sequência".