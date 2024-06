Luta entre Anderson Silva e Chael Sonnen terminou em empate - Reprodução / TV Globo

Luta entre Anderson Silva e Chael Sonnen terminou em empateReprodução / TV Globo

Publicado 18/06/2024 15:00 | Atualizado 18/06/2024 17:58

Realizado no último sábado (15), em São Paulo, o Spaten Fight Night marcou a luta de despedida de Anderson Silva no Brasil. Em um duelo de exibição que durou cinco rounds, o ex-campeão peso-médio do UFC enfrentou seu grande rival Chael Sonnen pela terceira vez - sendo a primeira no Boxe -, e por se tratar de um confronto sem regras profissionais, o empate foi declarado logo após o término dos rounds.