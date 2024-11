Alex Sandro brilhou pelo Flamengo na semifinal da Copa do Brasil - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 03/11/2024 14:46 | Atualizado 03/11/2024 14:53

Rio - O Flamengo está escalado para enfrentar o Atlético-MG no Maracanã, às 16h deste domingo (3), pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. Uma das novidades é o retorno de Alex Sandro, que ficou de fora das duas últimas partidas do Rubro-Negro por causa de um desconforto muscular na posterior da coxa direita

Além disso, na frente, o técnico Filipe Luís optou por escalar o time com um trio ofensivo formado por Michael, Gonzalo Plata e Gabi.

Dessa forma, o Flamengo vai a campo com: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Gerson e Arrascaeta; Michael, Plata e Gabigol.

A partida desta tarde terá transmissão: da TV Globo; do SporTV; do Premiere; e do Amazon Prime Video.