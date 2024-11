Bruno Henrique é investigado por suspeita de manipulação de partida - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 05/11/2024 09:46

árbitro Rafael Rodrigo Klein (RS) relatou na súmula de Santos x Flamengo, de 2023, que Bruno Henrique o xingou e, por isso, foi expulso.



Vídeo: Confira o lance que gerou investigação de Bruno Henrique



Segundo o árbitro, Bruno Henrique o ofendeu "com as seguintes palavras: 'Você é um m...', com o dedo em riste em direção ao meu rosto, após a marcação de uma falta e também após ter sido advertido com cartão amarelo".

Ainda segundo o relato na súmula, após a expulsão "o atleta veio em minha direção, sendo contido pelos seus companheiros. Informo que me senti ofendido".



Sobre o cartão amarelo, a alegação foi: "Golpear um adversário de maneira temerária na disputa da bola"



No lance em questão, o jogador do Flamengo leva um drible de Soteldo e tenta recuperar a bola. Posteriormente acaba atingindo o venezuelano, sendo punido. Naquela partida vencida pelo Santos por 2 a 1, houve três expulsões.



Além de Bruno Henrique, outros dois jogadores foram expulsos: Gerson também recebeu o cartão vermelho, assim como Lucas Braga, da equipe paulista



A suspeita sobre Bruno Henrique



Mais de 50 Policiais federais e seis promotores de Justiça do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) cumprem 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça do Distrito Federal, nas cidades do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vespasiano, Minas Gerais, Lagoa Santa, Minas Gerais, e Ribeirão das Neves, Minas Gerais. A operação também conta com o apoio do Gaeco de Minas Gerais.



Bruno Henrique é suspeito de ter tomado cartões na partida entre Flamengo e Santos, pelo Campeonato Brasileiro de 2023, para beneficiar apostadores. Dados obtidos junto às casas de apostas, por intermédio dos representantes legais indicados pela Secretaria de Prêmios de Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/MF), apontaram que as apostas teriam sido efetuadas por parentes do jogador e por outro grupo ainda sob apuração.



A investigação teve início a partir de comunicação feita pela Unidade de Integridade da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). De acordo com relatórios da International Betting Integrity Association (IBIA) e Sportradar, que fazem análise de risco, há suspeitas de manipulação do mercado de cartões na partida do Campeonato Brasileiro.