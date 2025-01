Fabrício Bruno está perto de deixar o Flamengo - Marcelo Cortes / CRF

Publicado 06/01/2025 12:00

Rio - O Flamengo encaminhou a venda do zagueiro Fabrício Bruno após a segunda proposta do Cruzeiro. O clube carioca e a Raposa vão se reunir nas próximas horas e a tendência é que a negociação seja fechada por um valor que deverá render de forma fixa: mais de R$ 40 milhões ao Rubro-Negro. As informações foram dadas em primeira mão pelo "GE" e confirmadas pelo Jornal O Dia.

No último domingo, o Cruzeiro melhorou sua primeira oferta, que foi recusada pelo Flamengo, e ofereceu 7 milhões de euros (algo em torno de R$ 44,63 milhões) de forma fixa e a operação com as metas poderá chegar a quase R$ 51 milhões.

A equipe mineira deseja comprar 70% dos direitos do defensor, com isso, o Flamengo manteria o restante dos direitos para uma possível futura negociação. Os bônus que o Rubro-Negro poderá receber por metas envolvendo Fabrício Bruno são de 800 mil euros (algo em torno de R$ 5,1 milhões).

O Flamengo rejeitou a primeira investida do Cruzeiro pelo zagueiro Fabrício Bruno. A oferta de 5 milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões) por 50% dos direitos econômicos não agradou à nova diretoria, principalmente ao presidente Bap.

Jogador do Flamengo desde 2021, Fabrício Bruno é considerado um atleta importante no elenco. Ele ao lado de Léo Ortiz e Léo Pereira são pilares da defesa do clube carioca. No Rubro-Negro, o atleta conquistou uma Libertadores, duas Copas do Brasil e um Carioca.