Postagem do irmão de Bruno Henrique fica cheia de comentários de torcedores do Atlético-MGReprodução de Instagram

Publicado 06/01/2025 10:33

Sobrou até para o irmão de Bruno Henrique. O perfil no Instagram de Wander Júnior foi invadido por comentários de torcedores do Atlético-MG. Além da hashtag, muitos lembram que "chegou a hora de Bruno Henrique voltar a Belo Horizonte", sua cidade natal.



No Twitter, alguns torcedores recuperaram uma foto antiga do atacante do Flamengo vestindo uma camisa do Atlético-MG.



Diante da situação desesperadora de NÃO CONTRATAÇÕES, é hora de invadir as redes do homi e subir a tag #BHemBH pic.twitter.com/p6KyUAWgYl — GALONIZADO (@Galonizado) January 5, 2025

"Hora de realizar o sonho de infância e ver a torcida inteira do NOSSO GALO ", postou um torcedor no perfil do irmão de Bruno Henrique.



"Traz ele pro Galo, vai ser bem recebido e até ídolo", escreveu outro.