Diretor de futebol do Flamengo, José Boto, já está em busca de reforços para 2025 - Marcelo Cortes / Flamengo

Diretor de futebol do Flamengo, José Boto, já está em busca de reforços para 2025Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 06/01/2025 08:20 | Atualizado 06/01/2025 08:21

Rio - O Flamengo inicia a semana da reapresentação do elenco com decisões importantes pela frente. O Rubro-Negro ainda segue em busca de reforços para a próxima temporada, mas precisa definir o futuro de jogadores como o lateral-direito Wesley e o zagueiro Fabrício Bruno.

O zagueiro não deve permanecer em 2025. O Flamengo aguarda uma nova proposta do Cruzeiro e estaria disposto a negociá-lo por uma quantia perto de 8 milhões de euros (cerca de R$ 50,6 milhões na cotação atual) por 70% dos direitos econômicos, segundo o "ge".

Com a iminente saída de Fabrício Bruno e a saída de David Luiz, o Flamengo trata a defesa como uma das prioridades no mercado. Além disso, o novo diretor José Boto segue em busca de um substituto para Gabigol, que não renovou o contrato e acertou com o Cruzeiro.

Já o caso de Wesley é mais complexo. O jogador está nos planos do técnico Filipe Luís para 2025, mas é o principal ativo do clube. O Flamengo recusou propostas do Aston Villa e Everton, da Inglaterra, além do Milan, da Itália, e tenta manter o lateral até o Mundial, em junho.

Ao mesmo tempo em que monitora o mercado, o Flamengo não deve fazer altos investimentos para 2025. O clube não tem pressa para contratar e aposta no retorno dos lesionados para começar a temporada com força máxima.