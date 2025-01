José Boto é novo dirigente do Flamengo - Marcelo Cortes / CRF

Publicado 06/01/2025 18:20

Rio - Um dos principais ídolos da história do Flamengo, Júnior, comentou a declaração do novo diretor de futebol do clube carioca, José Boto, de que Filipe Luís foi escolhido para seguir em 2025 por conta da sua escolha. Na opinião do Maestro, a fala do português mostra um pouco de desconhecimento do cenário de futebol do Brasil.

"O caso do José Boto, algumas declarações que ele deu, deram a impressão de que ele decidiu pelo Filipe Luís. Mas não foi: foram os três meses de trabalho dele. O Boto assinou para ele ficar, mas quem fez o trabalho foi o Filipe Luís. Ele vai ter que conhecer melhor todo o mecanismo do futebol brasileiro para saber como é. E isso só o tempo vai dizer. Não pense que se tomar três tamancadas, vai ficar tudo bem, não vai. A pressão é muito grande", disse o ídolo do Flamengo em participação no "SporTV".

Em entrevista na sua apresentação, José Boto, disse ter recebido do novo presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, total autonomia para mexer na comissão técnica do clube carioca.

"O Bap me deu carta branca para mudar o treinador. Eu analisei o Filipe Luís, vi muita coisa que gostei, entrevista, coletiva e depois o contato diário tem se confirmado o que pensava. Normalmente eu não erro em treinador: o Filipe será top mundialmente", afirmou o dirigente.