Publicado 17/01/2025 11:46

Evaristo Piza aceitou proposta do Retrô, de Pernambuco, e rescindiu contrato.

A Portuguesa da Ilha do Governador está sem técnico após duas rodadas de Campeonato Carioca , de Pernambuco, e rescindiu contrato.

deixa o clube na sexta colocação, com uma vitória (1 a 0 sobre o Bangu) e uma derrota (2 a 0 para o Botafogo). Ele já não treinava o time desde quarta-feira (15), mas somente na quinta à noite o clube pernambucano pagou a multa rescisória para a liberação.

O profissional. Ele já não treinava o time desde quarta-feira (15), mas somente na quinta à noite o clube pernambucano pagou a multa rescisória para a liberação.

O auxiliar técnico permanente Douglas Ferreira assumiu a equipe de forma interina e estará no comando da Portuguesa contra Madureira, no no Luso-Brasileiro, domingo (19) às 17h.