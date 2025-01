Haaland renovou com o Manchester City e terá 34 anos ao fim do novo vínculo - Divulgação / Manchester City

Publicado 17/01/2025 11:00

O Manchester City anunciou a renovação com o norueguês Haaland, nesta sexta-feira (17). Algo normal, se não chamasse a atenção o tempo de contrato, até junho de 2034.



Ao renovar por praticamente toda a carreira em alto nível, já que ao fim do novo vínculo o atacante terá 34 anos, o clube inglês dá fim às especulações sobre uma possível saída. O principal centroavante do futebol mundial era constantemente alvo do Real Madrid.



Haaland tinha contrato até 2027, mas possuía cláusulas de rescisão que preocupavam o Manchester City. Pelo novo acordo, todas elas foram retiradas, segundo o site 'The Athletic'.



Desempenho de Haaland pelo Manchester City

Os valores do novo contrato não foram revelados, mas foi considerado "um dos contratos mais lucrativos da história" pela publicação inglesa.



"Estou muito feliz por ter assinado meu novo contrato e poder passar ainda mais tempo neste grande clube. Quero continuar me desenvolvendo, trabalhando para ficar melhor e fazer o meu melhor para nos ajudar a alcançar mais sucessos", afirmou Haaland.



O atacante norueguês possui a incrível marca de 111 gols marcados em 126 partidas pelo Manchester City. Além disso, foi campeão de duas Premier League, uma Liga dos Campeões, uma Copa da Inglaterra e uma Supercopa inglesa em dois anos e meio de clube.