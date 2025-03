Yago Dora venceu a etapa de Peniche, em Portugal - Divulgação / WSL

Publicado 24/03/2025 16:57 | Atualizado 24/03/2025 17:20

Rio - Yago Dora não escondeu a emoção com a vitória em Peniche, em Portugal, no último domingo (23), na terceira etapa da temporada da Liga Mundial de Surfe (WSL). O surfista brasileiro superou o compatriota Italo Ferreira na decisão e destacou o início de trabalho sob o comando de um novo treinador.

"É muito legal ver as coisas acontecerem. Claro que uma mudança sempre tem seus riscos, dá medo e todo mundo vai falar sobre isso, que estou certo, que estou errado. Estou feliz que ainda sou o mesmo e vou seguir fazendo o que amo fazer", disse.

Yago Dora era treinado pelo seu pai Leandro Dora. O "Grilo", como é conhecido, é um dos treinadores mais renomados do mundo do surfe na atualidade e é responsável por treinar o australiano Jack Robinson. Ele também treinou Adriano de Souza na conquista do título mundial de 2015.

Com a vitória em Peniche, Yago Dora subiu 11 posições e, agora, ocupa o quarto lugar no ranking da WSL. O surfista brasileiro volta a ação a partir do dia 2 de abril, na etapa de El Salvador, onde ele foi vice-campeão em 2024.