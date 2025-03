A ação será realizada entre os dias 24 e 29 de março, das 8h às 17h, onde o mamógrafo móvel ficará instalado na Praça Cara Nova, no centro da cidade - Divugação / PMP

Publicado 24/03/2025

Paracambi - O município de Paracambi dá um passo importante para a melhoria do atendimento na saúde pública com o lançamento do programa 'Fila Zero'. A iniciativa, em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, tem o objetivo de reduzir a fila de espera por exames diagnósticos, garantindo atendimento rápido para as mulheres da cidade.



A ação será realizada entre os dias 24 e 29 de março, das 8h às 17h, onde o mamógrafo móvel ficará instalado na Praça Cara Nova, no centro da cidade, e contemplará exames como mamografia e ultrassonografia. Dentre as modalidades oferecidas estão: ultrassonografia de tireoide, tireoide com Doppler, mamária, pélvica, transvaginal e transvaginal com Doppler.



O 'Fila Zero' faz parte de uma série de ações que a gestão do prefeito Andrezinho Ceciliano (PT) tem implementado para a saúde do município. “A saúde de Paracambi passou por momentos difíceis, superamos uma calamidade financeira e estamos reconstruindo a saúde na cidade. Ações como essa firmam o compromisso da nossa gestão com a população”, afirmou o prefeito.

Para a secretária de saúde do município, Dra. Monique Pimentel, a iniciativa representa um avanço importante no atendimento das mulheres da cidade. “Sabemos o quanto a espera por exames pode impactar a qualidade de vida das pessoas, e essa iniciativa vem para garantir um atendimento mais ágil e eficaz, proporcionando mais saúde e bem-estar para todos”, destacou.



Atualmente, o município possui uma demanda reprimida de 2.211 ultrassonografias e 110 mamografias. O mutirão visa zerar essa fila, proporcionando atendimento ágil e eficaz aos pacientes que aguardam por esses exames há meses.



Com o 'Fila Zero', a Prefeitura de Paracambi reforça seu compromisso com a saúde pública, trazendo mais qualidade de vida para a população e garantindo acesso à prevenção e ao diagnóstico precoce de doenças. A expectativa é que a iniciativa beneficie centenas de moradores e traga maior eficiência ao sistema de saúde municipal.