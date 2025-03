A cerimônia de abertura foi realizada no Cassino Municipal e reuniu mais de 300 alunos para a aula inaugural - Divulgação / PMP

A cerimônia de abertura foi realizada no Cassino Municipal e reuniu mais de 300 alunos para a aula inauguralDivulgação / PMP

Publicado 20/03/2025 23:44

Paracambi - A Secretaria de Educação de Paracambi deu início, nesta quarta-feira (18), a mais uma edição do projeto pré-técnico, iniciativa que oferece cursos preparatórios para alunos da rede pública que desejam ingressar no ensino médio técnico.

Criado em 2006, o projeto tem como objetivo capacitar estudantes do 8º e 9º ano para os processos seletivos de instituições renomadas, como o Instituto Federal do Rio de Janeiro IFRJ, e o Colégio Técnico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – CTUR. Ao longo dos anos, a iniciativa já contribuiu para a aprovação de mais de 1 mil alunos em escolas técnicas, ampliando suas oportunidades educacionais e profissionais.

A cerimônia de abertura foi realizada no Cassino Municipal e reuniu mais de 300 alunos para a aula inaugural. O evento contou com a presença do prefeito de Paracambi, Andrezinho Ceciliano, da secretária de Educação, Roberta Fornasier, e de demais representantes do secretariado municipal, reforçando o compromisso da administração pública com a educação e o desenvolvimento acadêmico dos jovens.

Com essa ação, a Prefeitura de Paracambi reafirma seu compromisso com a educação, promovendo acesso ao ensino de qualidade e investindo no futuro dos estudantes do município.