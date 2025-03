O presidente da Firjan Nova Iguaçu e Região, Marcelo Kaiuca; Especialista do Centro de Referência em Construção Civil da Firjan/Tijuca, Luiz Gustavo Guimarães; César Mariano, secretário de Planejamento Urbano e o prefeito Andrezinho Ceciliano - Divulgação / Firjan RJ

Publicado 24/03/2025 22:15

Paracambi - Com a proposta de contribuir com a melhoria da mobilidade urbana e maior acessibilidade em espaços públicos, a Firjan, por meio da atuação regional de Nova Iguaçu, leva o Programa Calçada Acessível para o município de Paracambi. Nesta segunda-feira (24), a parceria entre as equipes técnicas da prefeitura e da federação foi formalizada a partir da assinatura da carta de intenção. Com a presença do prefeito da cidade, Andrezinho Ceciliano (PT) e do presidente da Firjan Nova Iguaçu e Região, Marcelo Kaiuca, foi estabelecido acordo para que o município passe a receber o suporte técnico.



A partir da parceria serão iniciados os trabalhos de análise para a criação de projetos que atendam as necessidades do município. O programa já foi aplicado em 45 cidades do Rio de Janeiro e ao longo de 14 anos de atuação, já capacitou mais de 2000 profissionais atuantes nas prefeituras parceiras. A iniciativa visa orientar os órgãos públicos a se estruturarem para a criação de legislação que regulamente as normas estabelecidas.



“O programa visa organizar as cidades, oferecer mais condições de mobilidade para todos os cidadãos”, destacou Marcelo Kaiuca, que também atua como coordenador do programa e reforçou o potencial da iniciativa, que contribui não só para a oferta de qualidade de vida para a população, mas para o desenvolvimento das cidades. "Temos exemplos de regiões que conseguiram mudar a realidade dos negócios, atraindo mais investimentos, impulsionando o comércio somente por oferecer melhor estrutura”, complementou.



Para o prefeito de Paracambi, André Ceciliano, o programa contribuirá para o melhor planejamento e regulamentação do município. “Essa parceria com a Firjan veio em um momento importante. Estamos em sinergia para uma cooperação técnica e com a vontade de executar de forma correta”, enfatizou.



Em todo o estado, o programa criado em 2010, passa por renovação a cada mudança de governo, para a revisão dos acordos estabelecidos para a melhoria da mobilidade urbana. O programa segue a linha de atuação da Firjan, no reconhecimento da vocação industrial, avaliando as particularidades, desafios e potenciais de cada local. “A proposta é elaborar um manual técnico sobre calçadas, tanto de manutenção e reformas, quanto de construção padronizada”, destacou o especialista técnico do Centro de Referência em Construção Civil da Firjan SENAI SESI Tijuca, Luiz Gustavo Guimarães.

Especialista do Centro de Referência em Construção Civil da Firjan/Tijuca, Luiz Gustavo Guimarães; presidente da Firjan/Nova Iguaçu, Marcelo Kaiuca; César Mariano, secretário de Planejamento de Paracambi; e o prefeito Andrezinho Ceciliano Divulgação / Firjan-RJ



O município de Paracambi já possui um manual técnico das calçadas e com a renovação da parceria, seguirá para o planejamento de projetos. “Paracambi é um município que pretende crescer de forma organizada. Essa parceria com a Firjan vai além de projetar, vai ensinar a executar”, ressaltou César Mariano, secretário de Planejamento Urbano de Paracambi.



No momento, o programa segue em fase de formalização de acordos que irão vigorar no período 2025-2028. O Calçada Acessível é fruto da parceria entre a Firjan, o Sindicato das Indústrias de Produtos de Cimento do Estado do Rio de Janeiro (INDUSCIMENTO) e a Associação Brasileira de Cimento Portland – ABCP. Pela Baixada Fluminense, já passou também por Itaguaí, Japeri, Mangaratiba, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados e Seropédica.

