Vagas abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira - Divulgação

Publicado 24/03/2025 18:47

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com pelo menos 10.354 vagas de trabalho, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades são voltadas tanto para pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho quanto para aquelas com deficiência (PCDs). Há também diversas posições para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.

Confira:

Setrab

O Governo do Estado divulga esta semana, por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), 573 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba.

Na Região Metropolitana, há boas oportunidades, como farmacêutico em Ipanema, ajudante de cozinha na Barra da Tijuca e Leblon, e motorista de caminhão em Duque de Caxias. Além disso, salários de até R$ 3.036 são oferecidos para babás, fiscais de loja e chefes de cozinha. Também foram captadas 145 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD), com ou sem experiência, para diferentes níveis de escolaridade.



No Médio Paraíba, foram captadas 34 oportunidades nas cidades de Valença e Volta Redonda, com remuneração média de um salário mínimo. Quem tem formação em Farmácia, mesmo sem experiência comprovada, pode concorrer à vaga de farmacêutico, com salário que pode chegar a R$ 6 mil.





A secretaria lembra que é importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador.



Já na região Serrana, todas as 85 ofertas de emprego são para o bairro de Várzea, na cidade de Teresópolis. A remuneração média varia de um a dois salários mínimos, para funções como as de operador de caixa, eletricista e vendedor.

A secretaria lembra que é importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador.

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site www.rj.gov.br/trabalho

SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) anuncia 1.069 postos de trabalho na cidade. No total, 50 vagas são destinadas para pessoas com deficiência. Nesta semana, há 127 oportunidades para quem quer trabalhar como repositor. E 35 vagas para domésticas, com salários que variam entre R$ 1.550 e R$ 3.500. É necessário, neste caso, ter Ensino Fundamental completo e seis meses de experiência.



Na lista também há 40 vagas para motorista; 31 para atendente de lanchonete; 20 para arrumadeira; 17 para babá; oito para orientador de tráfego para estacionamento; três para médico do trabalho, entre muitas outras.



Para quem está em busca de estágio, há vagas para quem está cursando Administração (8); Letras/Português/Inglês (5); Pedagogia (4); Engenharia (4); Marketing (2); Ciência da Computação (2); Ciências Contábeis (2); Gestão de Recursos Humanos (2); Técnico em Segurança do Trabalho (2); Arquitetura (1); Turismo (1); Comunicação (1);Publicidade (1); Direito (1); Nutrição (1); Técnico em Química (1); Técnico em Eletrônica (1) e Tecnologia da Informação (1).





Pessoas sem acesso à internet podem fazer a inscrição presencialmente em uma das sete Centrais do Trabalhador, nos seguintes endereços: Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997, no CIAD); Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931); Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080); Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, 1.400, salas 247 e 248); Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58); e Tijuca (Rua Camaragibe, 25). Os postos funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.



Os trabalhadores que quiserem cadastrar o currículo no banco de oportunidades da SMTE podem acessar o link https://tr.ee/L30k1tDGoz 

Pessoas sem acesso à internet podem fazer a inscrição presencialmente em uma das sete Centrais do Trabalhador, nos seguintes endereços: Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997, no CIAD); Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931); Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080); Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, 1.400, salas 247 e 248); Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58); e Tijuca (Rua Camaragibe, 25). Os postos funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Os candidatos devem levar RG, CPF, PIS e currículo para fazer a inscrição. Pessoas com deficiência podem enviar o currículo para o e-mail vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer ao Centro de Atenção à Pessoa com Deficiência (CIAD), referência na busca e na oferta de oportunidades de emprego para pessoas com deficiência no município, no Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997).

Ciee

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) oferta 1.429 oportunidades de estágio, sendo 799 para o ensino superior. Os interessados devem acessar o site www.ciee.org.br

Em Barra Mansa, são 31 oportunidades em Administração (13), Contabilidade (2), Design (1), Direito (2), Informática (1), Marketing (1), Nutrição (1) e Serviço Social (10).



Em Campos, há 91 vagas em Administração (4), Arquitetura e Urbanismo (2), Design (1), Direito (1), Esportes (1), Letras (1) e Pedagogia (81).



Em Duque de Caxias, são 14 vagas em Administração (7), Comunicação (1), Contabilidade (2), Design (1) e Informática (3).



Em Macaé, há 52 oportunidades em Administração (26), Arquitetura e Urbanismo (1), Biologia (1), Contabilidade (2), Farmácia (1), Informática (2), Marketing (1) e Pedagogia (18).



Em Niterói, são 53 vagas em Administração (16), Agropecuária (2), Alimentos (1), Comércio Exterior (1), Construção Civil (1), Contabilidade (3), Design (1), Direito (5), Enfermagem (2), Engenharia Ambiental (2), Informática (2), Marketing (1), Nutrição (1), Pedagogia (11), Segurança (2) e Transportes (1).



Em Nova Friburgo, há 25 oportunidades em Administração (4), Contabilidade (2), Direito (2), Esportes (1), Marketing (3) e Pedagogia (13).



Em Nova Iguaçu, são dez vagas em Administração (4), Contabilidade (1), Direito (1), Engenharia Ambiental (1), Esportes (1), Informática (1) e Pedagogia (1).



Em Petrópolis, há 42 oportunidades em Administração (11), Comunicação (1), Contabilidade (1), Direito (2), Marketing (2) e Pedagogia (25).



Em Resende, são 14 vagas em Administração (8), Comunicação (1), Contabilidade (2), Meio Ambiente (1) e Pedagogia (2).



No Rio de Janeiro, há 437 vagas em Administração (187), Arquitetura e Urbanismo (10), Arquivologia (3), Biologia (1), Comércio Exterior (1), Comunicação (14), Construção Civil (14), Contabilidade (40), Design (6), Direito (61), Economia (7), Elétrica-Eletrônica (2), Enfermagem (3), Engenharia Ambiental (1), Engenharia de Produção (4), Esportes (5), Gastronomia (10), Informática (17), Letras (1), Marketing (9), Nutrição (6), Pedagogia (39), Pós-graduação (1), Produção Mecânica (6), Química (2), Secretariado (2) e Turismo/Lazer (9).



Em Teresópolis, são seis oportunidades em Administração (2), Marketing (1) e Pedagogia (3).



Em Três Rios, há uma vaga em Informática.

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 630 vagas.

Em Barra Mansa, há 60 vagas para Ensino Médio (9), Técnico em Administração (2), Técnico em Elétrica-Eletrônica (3) e Aprendiz (46).



Em Campos, são 18 oportunidades para Ensino Médio (9), Técnico em Administração (6), Técnico em Informática (2) e Aprendiz (1).



Em Duque de Caxias, há 16 vagas para Ensino Médio (6), Técnico em Administração (1), Técnico em Construção Civil (2), Técnico em Enfermagem (5) e Aprendiz (2).



Em Macaé, são 67 oportunidades para Ensino Médio (14), Técnico em Administração (2), Técnico em Elétrica-Eletrônica (1) e Aprendiz (50).



Em Niterói, há 101 vagas para Ensino Médio (29), Técnico em Administração (3), Técnico em Elétrica-Eletrônica (2), Técnico em Marketing (1), Técnico em Mecânica (1), Técnico em Segurança (2), Técnico em Terapia (2) e Aprendiz (61).



Em Nova Friburgo, há 16 vagas para Ensino Médio (8), Técnico em Mecânica (1) e Aprendiz (7).



Em Nova Iguaçu, são sete oportunidades para Ensino Médio (1), Técnico em Administração (1) e Aprendiz (5).



Em Petrópolis, há 20 vagas para Ensino Médio (15) e Aprendiz (5).



Em Resende, são três oportunidades em Ensino Médio (2) e Aprendiz (1).



No Rio de Janeiro, há 318 vagas para Ensino Médio (115), Técnico em Administração (21), Técnico em Construção Civil (4), Técnico em Elétrica-Eletrônica (9), Técnico em Informática (3), Técnico em Mecânica (2), Técnico em Meio Ambiente (1), Técnico em Segurança (2) e Aprendiz (161).



Em Três Rios, são três vagas para Ensino Médio (2) e Aprendiz (1).



Em Teresópolis, há uma oportunidade para Aprendiz.

Subsea7





Os cargos são para: Marinheira (o) de Convés, Marinheira (o) de Máquinas, Mestre de Cabotagem – Guindaste, Operadora (r) de Convés, Pilota (o) de ROV, Segunda (o) Oficial de Máquinas e Segunda (o) Oficial de Náutica – DPO.



A Subsea7, líder global na entrega de projetos e tecnologia offshore para o setor de energia, está com 35 oportunidades de emprego para início imediato no Rio de Janeiro. Com possibilidade de atuação offshore, os cargos disponíveis abrangem uma ampla faixa de escolaridade, desde o ensino médio até o ensino superior. Pessoas com deficiência (PcDs) também são incentivadas a se candidatar e participar do processo seletivo.

Os cargos são para: Marinheira (o) de Convés, Marinheira (o) de Máquinas, Mestre de Cabotagem – Guindaste, Operadora (r) de Convés, Pilota (o) de ROV, Segunda (o) Oficial de Máquinas e Segunda (o) Oficial de Náutica – DPO.

Para obter mais detalhes sobre os pré-requisitos e efetuar a candidatura, os interessados devem acessar o site da empresa. Além da remuneração salarial, os candidatos selecionados terão benefícios como vale-alimentação, vale-refeição, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida e Gympass. As inscrições serão encerradas à medida que as vagas forem preenchidas.

Mudes





As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (39), ciências contábeis (16) e economia (2). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam seis vagas.



Há chances para estágio no Ensino Médio, são 38 no total e também duas vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 148 vagas. Sendo técnico em administração (45) e técnico em eletrônica (13). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.



As vagas para contratação CLT somam dez oportunidades para os níveis de ensino fundamental (1), ensino médio (4) e superior (5).



A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 818 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. Para se candidatar, basta acessar o site: www.mudes.org.br 

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (39), ciências contábeis (16) e economia (2). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam seis vagas.

Há chances para estágio no Ensino Médio, são 38 no total e também duas vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 148 vagas. Sendo técnico em administração (45) e técnico em eletrônica (13). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.

As vagas para contratação CLT somam dez oportunidades para os níveis de ensino fundamental (1), ensino médio (4) e superior (5).

Tanto a candidatura para as vagas, como os processos seletivos estão sendo feitos de maneira remota, por meio do nosso site. Caso haja alguma dúvida sobre o processo de inscrição, basta entrar em contato com a Fundação Mudes por e-mail ( contato@mudes.org.br ), pelo Fale Conosco do site ou pelas redes sociais.

Programa de Trainee do Grupo Heineken



O grupo Heineken, uma das maiores cervejarias do mundo, está com inscrições abertas para o Global Graduate Program, seu programa global de trainee que chega ao Brasil pela primeira vez e conta com salário inicial de R$ 8,5 mil.

A iniciativa busca identificar e desenvolver jovens talentos para futuras posições de liderança em um cenário global, preparando-os para atuar em áreas-chave de negócios, incluindo Comércio, Digital & Technology, Finanças, Marketing, People ou Supply Chain.



O programa tem duração de um ano e meio, com três fases de desenvolvimento, cada uma com seis meses de duração. Nos primeiros seis meses, os selecionados construirão uma base sólida na área escolhida. Na segunda fase, passarão por um job rotation, alocados em uma área correlata ou subárea, ampliando sua perspectiva e compreensão dos diversos setores do negócio e de como eles se conectam. O terceiro e último bloco será dedicado à experiência internacional.





Entre os benefícios oferecidos estão: bônus (participação nos lucros), vale-refeição, vale-alimentação, Wellhub (plataforma focada em bem-estar físico e mental), assistência médica, assistência odontológica, telemedicina, cartão farmácia, seguro de vida, previdência privada, programa Conta Comigo (suporte psicológico gratuito), programa especial para gestantes, licença maternidade de seis meses, licença paternidade de 30 dias, acesso a todos os cursos da Universidade Heineken e descontos nos produtos do portfólio da companhia.



O programa tem duração de um ano e meio, com três fases de desenvolvimento, cada uma com seis meses de duração. Nos primeiros seis meses, os selecionados construirão uma base sólida na área escolhida. Na segunda fase, passarão por um job rotation, alocados em uma área correlata ou subárea, ampliando sua perspectiva e compreensão dos diversos setores do negócio e de como eles se conectam. O terceiro e último bloco será dedicado à experiência internacional.

Após essas rotações, os próximos 18 meses serão dedicados a uma função de liderança dentro da Heineken Brasil. Os pré-requisitos incluem fluência em inglês, devido à exigência de mobilidade global. Além disso, o candidato deve ter concluído a graduação em cursos correlatos à área de escolha a partir de dezembro de 2023.

Entre os benefícios oferecidos estão: bônus (participação nos lucros), vale-refeição, vale-alimentação, Wellhub (plataforma focada em bem-estar físico e mental), assistência médica, assistência odontológica, telemedicina, cartão farmácia, seguro de vida, previdência privada, programa Conta Comigo (suporte psicológico gratuito), programa especial para gestantes, licença maternidade de seis meses, licença paternidade de 30 dias, acesso a todos os cursos da Universidade Heineken e descontos nos produtos do portfólio da companhia.

O processo seletivo conta com o envio da candidatura, avaliações on-line, entrevistas e atividade presencial. As inscrições vão até o dia 13 de abril de 2025 e o programa tem início no mês de setembro. Para se candidatar e conferir mais informações, basta acessar o site https://www.theheinekencompany.com/global-graduate-program e realizar a inscrição.

Salões de beleza Walter’s Coiffeur

A rede de salões de beleza carioca Walter’s Coiffeur anunciou que está com oito vagas de emprego abertas para profissionais no Parque Shopping Sulacap, Rio de Janeiro.

As oportunidades são para os cargos de cabeleireiro, barbeiro e manicure, com modelo de contratação MEI, comissões e escalas a combinar.



Para o cargo de manicure estão disponíveis três vagas no total. Para cabeleireiro e barbeiro, são oferecidas três e duas vagas, sendo necessária experiência na função e disponibilidade de horário.



Os profissionais contratados terão acesso a benefícios diversos, como apoio com contabilidade especializada na área, treinamentos pela rede, descontos em serviços na rede, convênio com SESC e instituições de ensino superior e totalPass.



Os interessados podem entrar em contato através do e-mail rh2@waltercoiffeur.com.br e WhatsApp (21) 97039-7312.

Americanas

A Americanas está contratando mais de 1,4 mil profissionais temporários para atuação na Páscoa, no Estado do Rio de Janeiro. Os interessados devem se inscrever até o dia 28 de março pela internet . Não é necessário experiência.

Para atender à alta demanda do período, a companhia busca pessoas com idade a partir de 18 anos, com ensino médio completo e perfil dinâmico, ágil e resiliente.



Os contratados desempenharão atividades como atendimento ao cliente, operação de loja e de caixa, organização de itens nas gôndolas, nas parreiras de ovos e suporte na retirada e entrega de pedidos feitos pelo site e app da marca.



O processo seletivo para as vagas temporárias de Páscoa acontecerá de forma on-line e presencial. Além de salário compatível com o mercado, os contratados receberão benefícios como vale-transporte, vale-refeição, seguro de vida e acesso ao Americanas Educa – plataforma de treinamento da companhia. Os temporários passarão por treinamentos, integração e ambientação nas unidades de trabalho.

RioSaúde





Os interessados podem conferir os detalhes dos editais no site da RioSaúde ( Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro (RioSaúde) está com 14 processos seletivos para preencher 322 vagas. São 311 oportunidades em diversas especialidades, como obstetrícia, ortopedista, otorrino, clínica médica e cirurgia geral, para reforçar hospitais, UPAs, Centros Regionais de Emergência (CERs) e maternidades do município.Os interessados podem conferir os detalhes dos editais no site da RioSaúde ( https://riosaude.prefeitura.rio/processos-seletivos/ ) ou no Diário Oficial do Município.

Feira de empregabilidade

A Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) vai realizar entre esta terça-feira (25) e quinta-feira (27) uma feira de carreira com mais de quatro mil vagas de estágio, trainee e emprego. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela plataforma on-line

O evento vai abordar o tema "Inteligência Artificial (IA): aplicações na educação e no mercado". A programação acontece no hall do bloco A do Centro de Tecnologia da UFRJ, e também on-line, através da plataforma Zoom.

Estão confirmadas no evento empresas como: Transpetro, Iconic, Banco Bocom BBM, Globo, Kongsberg Maritime, EY, Bahia Asset Management, Grupo Visagio, Grupo Casais, Sondotécnica, Baggio e Carvalho Engenharia, TAG, Atech, Embraer, ILOS, Nube, Fundação Mudes, Sebrae, Ambev, Red Bull, Halliburton e Moleka Sorvetes.

Rede Incluir

Nesta terça-feira (26), acontece o Circuito Dia D das 9h às 16h, realizado pelo Instituto Rede Incluir, Superintendência Regional do Trabalho RJ e Ministério Público do Trabalho RJ. O evento será realizado no Centro Esportivo Miécimo da Silva, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro, e vai oferecer 700 vagas para profissionais com deficiência. A iniciativa busca promover inclusão e facilitar o acesso ao mercado de trabalho.



Entre as empresas participantes estão Araujo Abreu Engenharia, Conlog, Grupo South, Grupo Tokke, Dom Atacadista, Fas Saúde, Ternium, Firjan, Viva Rio, Wilson Sons e Construtora Lytoranea. As vagas disponíveis incluem funções como auxiliar de escritório, manobrista, atendente, enfermeiro, estoquista, assistente administrativo, operador de caixa e atendente de telemarketing.



Além de conectar candidatos diretamente aos setores de Recursos Humanos, o evento também oferece serviços gratuitos, como orientação profissional, assistência jurídica pelo NAJI e atendimento especializado sobre o INSS. Com 8,76% da população brasileira apresentando algum tipo de deficiência, mas apenas 1% inserida no mercado formal de trabalho, o Circuito Dia D reforça a importância da diversidade como pilar de transformação.