Circuito Dia D busca promover a inserção do PcD no mercado de trabalhoDivulgação

Publicado 21/03/2025 11:21

O Instituto Rede Incluir, em parceria com a Superintendência Regional do Trabalho do Rio de Janeiro e o Ministério do Trabalho, promoverá mais uma edição do Circuito Dia D – Feira de Empregabilidade da Pessoa com Deficiência e Reabilitados do INSS. O evento, que acontece no dia 26, das 9h às 16h, no Centro Esportivo Miécimo da Silva, em Campo Grande, Zona Oeste, busca facilitar o contato direto entre profissionais com deficiência e setores de Recursos Humanos de diversas empresas.



A iniciativa atende à Lei Federal 8.213/91, que estabelece a obrigatoriedade de empresas com mais de 100 funcionários reservarem de 2% a 5% das vagas para pessoas com deficiência. Apesar da legislação, apenas 24,5% das organizações cumprem efetivamente essa determinação, o que evidencia a necessidade de ações como o Circuito Dia D.



Inclusão além das barreiras

Aproximadamente 8,76% da população brasileira tem alguma deficiência, mas apenas 1% dessas pessoas está inserida no mercado formal de trabalho, segundo dados do IBGE. Esse cenário revela uma clara exclusão e dificuldade de acesso dessas pessoas às oportunidades de emprego.



"A maioria dessas pessoas enfrenta desafios diários não apenas para conseguir um emprego, mas também para chegar até ele. A cidade ainda impõe diversas barreiras de acessibilidade, e o transporte público, muitas vezes inadequado, dificulta o acesso desses profissionais às oportunidades de trabalho", afirma Antoniel Bastos, presidente do Instituto Rede Incluir.



O Circuito Dia D surge como uma resposta a esses desafios, proporcionando um ambiente acessível e inclusivo, onde candidatos podem se apresentar diretamente aos recrutadores. Além da oportunidade de emprego, o evento oferece serviços gratuitos como orientação profissional, assistência jurídica e atendimento especializado sobre o INSS através do núcleo da Casa Rede Incluir.

A edição 2025 do Circuito Dia D reunirá empresas de diferentes setores, oferecendo vagas em diversas áreas de atuação. A faixa de emprego do feirão varia de 20% a 45%, proporcionando oportunidades adequadas a diferentes perfis profissionais. Os interessados devem levar currículo e laudo atualizado.



Vagas disponíveis

- Auxiliar de escritório;



- Manobreiro;



- Atendente;



- Enfermeiro;



- Estoquista;



- Assistente administrativo;



- Operador de caixa;



- Atendente de telemarketing.



Empresas confirmadas

- Araujo Abreu Engenharia;



- Conlog;



- Grupo South;



- Grupo Tokke;



- Dom Atacadista;



- Fas Saúde;



- Ternium;



- Firjan;



- Viva Rio;



- Wilson Sons;



- Construtora lytoranea;



- Casa da Inclusão.