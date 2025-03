Evento vai abordar o tema 'Inteligência Artificial (IA): aplicações na educação e no mercado' - Divulgação

Publicado 20/03/2025 08:52

Rio - A Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) irá realizar nos dias 25, 26 e 27 de março uma feira de carreira com mais de quatro mil vagas de estágio, trainee e emprego. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela plataforma on-line

O evento vai abordar o tema "Inteligência Artificial (IA): aplicações na educação e no mercado". A expectativa é de que a feira atraia um público de mais de 5 mil pessoas. A programação acontece no hall do bloco A do Centro de Tecnologia da UFRJ, e também on-line, através da plataforma Zoom.

Além das oportunidades, o evento também contará com palestras, workshops, sessões de mentoria e de bate-papo para networking. A feira ainda terá estandes de empresas onde os estudantes poderão tirar dúvidas, obter informações sobre seus processos seletivos, além de poderem participar de atividades interativas promovidas pelas companhias.

Estão confirmadas no evento empresas como: Transpetro, Iconic, Banco Bocom BBM, Globo, Kongsberg Maritime, EY, Bahia Asset Management, Grupo Visagio, Grupo Casais, Sondotécnica, Baggio e Carvalho Engenharia, TAG, Atech, Embraer, ILOS, Nube, Fundação Mudes, Sebrae, Ambev, Red Bull, Halliburton e Moleka Sorvetes.

"É uma oportunidade única para os estudantes do Centro de Tecnologia e de outras unidades da UFRJ de interagirem, entrarem em contato direto com dezenas de grandes empresas; gerarem networking e debaterem sobre a realidade do mercado e as possibilidades existentes para futuros profissionais da engenharia e demais áreas. Reforçamos o convite para que todos compareçam e aproveitem este que será o maior evento de carreiras da UFRJ", disse Alice Ferruccio, coordenadora do curso de Engenharia de Produção.