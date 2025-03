Não é preciso ter experiência - Divulgação

Publicado 20/03/2025 09:56

Rio - A Americanas está contratando mais de 1,4 mil profissionais temporários para atuação na Páscoa, no Estado do Rio de Janeiro. Os interessados devem se inscrever até o dia 28 de março pela internet . Não é necessário experiência.

Para atender à alta demanda do período, a companhia busca pessoas com idade a partir de 18 anos, com ensino médio completo e perfil dinâmico, ágil e resiliente.



Os contratados desempenharão atividades como atendimento ao cliente, operação de loja e de caixa, organização de itens nas gôndolas, nas parreiras de ovos e suporte na retirada e entrega de pedidos feitos pelo site e app da marca.



O processo seletivo para as vagas temporárias de Páscoa acontecerá de forma on-line e presencial. Além de salário compatível com o mercado, os contratados receberão benefícios como vale-transporte, vale-refeição, seguro de vida e acesso ao Americanas Educa – plataforma de treinamento da companhia. Os temporários passarão por treinamentos, integração e ambientação nas unidades de trabalho.

"(...) Com a contratação dos temporários, além de reforçar nossa operação e jornada de compra diferenciada, fortalecemos nosso papel como uma das principais marcas empregadoras do Brasil. Afinal, temos um forte papel social de geração de empregos, sendo porta de entrada para o primeiro emprego ou recolocação no mercado profissional", afirma Eduardo Noronha, vice-presidente de Gente & Gestão da Americanas.