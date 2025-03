Oportunidade são para estudantes de Laranjeiras, no Rio - Vinícius Magalhães

Publicado 20/03/2025 13:37

Rio - A Escola Firjan SESI Laranjeiras está com inscrições abertas para uma série de cursos gratuitos destinados a estudantes do 7º ao 9º ano do Ensino Fundamental em situação de vulnerabilidade econômica. As inscrições devem ser feitas presencialmente até 29 de março.

As aulas começam em abril e abrangem diversas disciplinas como reforço escolar, incluindo idiomas e até xadrez, com o objetivo de complementar a formação dos alunos.



Os cursos oferecidos incluem reforço de Português, que será realizado às terças-feiras, das 8h40 às 10h40, a partir de 1º de abril; reforço de Matemática, às sextas-feiras, das 15h às 17h, começando em 2 de abril; Espanhol, às segundas-feiras, das 7h50 às 9h50, a partir de 7 de abril; Inglês, às quintas-feiras, das 17h às 18h40, a partir de 10 de abril; e Xadrez, também às quintas-feiras, das 14h10 às 15h50, com início em 3 de abril.



Para se inscrever, os interessados precisam comparecer na própria unidade, localizada na Rua Ipiranga, nº 75, com os seguintes documentos: original e cópia do RG e CPF do estudante, comprovante de escolaridade do aluno, RG e CPF do responsável legal, além de realizar a autodeclaração de baixa renda, ou apresentar comprovações como matrícula numa escola pública, possuir bolsa integral, estar inscrito no Cadastro Único do Governo Federal.

As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de chegada. Outras informações estão disponíveis pelo telefone: (21) 99482-7723.