Favela Inova já capacitou mais de 300 jovens empreendedores de comunidades periféricas Divulgação

Publicado 21/03/2025 11:39

O Energy Summit, evento de inovação e empreendedorismo em energia e sustentabilidade, e a Unisuam anunciam uma edição especial do Favela Inova, que acontecerá entre os dias 24 e 26 de junho. O programa tem o objetivo de contribuir para startups lideradas por pessoas de comunidades periféricas do Brasil, oferecendo mentorias especializadas, treinamentos de pitch e soluções estratégicas com investidores.

Com um histórico de impacto social, o Favela Inova já capacitou mais de 300 jovens de 50 comunidades. Nesta edição especial, 24 startups serão selecionadas para uma imersão de três meses. Serão analisados os avanços técnicos do negócio, assim como as habilidades pessoais de seus fundadores, os softskills.

Para participar, é necessário que a startup esteja focada em soluções ESG (environmental, social and governance) e atenda a pelo menos um dos seguintes critérios: seja formada por um ou mais fundadores residentes de comunidades periféricas do Brasil; tenha alto poder de impacto nas comunidades.

O prazo para inscrições se encerra em 2 de abril, e a seleção será divulgada dia 7 de abril . Ao todo, 24 startups serão acompanhadas ao longo de três meses. As 12 startups que obtiverem o melhor desempenho durante a imersão, portanto a maior transformação do negócio e de seu fundador, garantem espaço no Energy Summit 2025, onde apresentarão suas soluções no Palco Favela Inova, mostrando suas soluções inovadoras e recebendo feedback direto de especialistas. As 4 startups que mais se destacarem terão um grande diferencial: poderão subir ao palco do 100 Open Startups, espaço dedicado às startups já consolidadas, proporcionando ainda mais visibilidade e oportunidades de investimento.