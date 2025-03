Provão é destinado a jovens e adultos que queiram concluir os ensinos Fundamental e Médio - Filipe Dutra/Dovulgação

Publicado 24/03/2025 11:32





Para participar, o candidato deve estar matriculado em uma das 59 escolas da Rede Ceja, que integram a rede estadual de ensino administradas pela Fundação Cecierj. A relação completa está disponível em



Para obter o certificado, o estudante deverá passar na prova, que será aplicada por área de conhecimento: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Arte, Educação Física, Língua Portuguesa e Língua Inglesa); Ciência da Natureza e suas Tecnologias (Biologia, Física e Química); Ciências Humanas e suas Tecnologias (História, Geografia, Filosofia e Sociologia); Matemática e suas Tecnologias (Matemática).



Como se matricular



- Veja qual é a escola mais perto de você. Acesse Quem deseja concluir os estudos deve aproveitar o Exame Estadual de Certificação da Rede Ceja 2025, que está com inscrições abertas a partir desta segunda-feira, 24. O Provão da Rede Ceja é destinado a jovens e adultos que tenham, no mínimo, 15 anos completos para o Ensino Fundamental e 18 anos completos para o Ensino Médio. São mais de 29 mil vagas ofertadas.Para participar, o candidato deve estar matriculado em uma das 59 escolas da Rede Ceja, que integram a rede estadual de ensino administradas pela Fundação Cecierj. A relação completa está disponível em www.cecierj.edu.br/rede-ceja/escolas/ . A inscrição é gratuita e deve ser realizada na secretaria. As provas serão realizadas entre os dias 28 e 30 de abril.Para obter o certificado, o estudante deverá passar na prova, que será aplicada por área de conhecimento: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Arte, Educação Física, Língua Portuguesa e Língua Inglesa); Ciência da Natureza e suas Tecnologias (Biologia, Física e Química); Ciências Humanas e suas Tecnologias (História, Geografia, Filosofia e Sociologia); Matemática e suas Tecnologias (Matemática).- Veja qual é a escola mais perto de você. Acesse cecierj.edu.br/rede-ceja/escolas/ para conferir a listagem com endereços, telefones e e-mails de contato das escolas da rede Ceja;

- Faça a pré-matrícula no site https://sca.cecierj.edu.br/scc/prealuno/preMatricula/

- Após a pré-matrícula, vá a unidade e leve os documentos necessários para confirmar sua matricula e ser orientado pelos professores;

Em caso de dúvidas, entre em contato, por telefone ou e-mail, diretamente com a escola pretendida.

Portaria institui normas de avaliação, desempenho e certificação dos alunos da Rede Ceja.



O Provão voltou a ser realizado após 20 anos com a publicação da portaria nº 569 de 26 de maio 2022, que definiu normas de avaliação do desempenho escolar e estabeleceu regras para a regularização da vida escolar dos alunos da Rede Ceja no âmbito do Estado. Essa é a primeira portaria, após a criação, em 29 de maio de 1980, da modalidade de ensino em que a rede funciona (metodologia semipresencial), que trata exclusivamente da avaliação e da criação de exames de certificação.